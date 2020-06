VÍDEO: Gonçalo Guedes comenta golaço pelo Valencia

Gonçalo Guedes viralizou na internet e fora dela com o golaço marcado na rodada do último fim de semana do Campeonato Espanhol. Onde se falou de futebol, o lance brilhante foi motivo de comentários.

O português partiu do campo de defesa e fez passou por diversos adversários no ataque para invadir a área do Osasuna e marcar, em uma atuação que contou ainda com assistência, sendo decisivo para o placar de 2 a 0.

Após o início dos primeiros trabalhos da semana, o ex de PSG e Benfica deu seu depoimento sobre o ótimo desempenho na partida que será inesquecível em sua carreira.