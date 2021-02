Goodbye Inglaterra: Musiala decide jogar pela Seleção Alemã

Jamal Musiala é uma das joias do futebol europeu. Fez a sua estreia no mata-mata da Champions contra a Lazio e marcou um dos gols na vitória do Bayern por 1-4.

Nascido em Stuttgart, o meia tem dupla nacionalidade - alemã e inglesa -, já que se mudou para a Inglaterra, onde a sua família viveu por dez anos. Seu primeiro passos no futebol foram no Chelsea.

O jogador chegou a defender as Seleções Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-21 da Inglaterra, mas revelou em entrevista que escolherá defender a Alemanha na seleção principal.

Em declarações ao 'The Athletic', confirmou: "Durante um longo período de tempo eu tive a sensação de que a decisão correta era jogar pela Alemanha, o lugar onde eu nasci. Mesmo assim, não foi um decisão fácil para mim".