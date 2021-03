Gosens, um desejo complicado para a Juventus

Após sete meses, a Juventus volta a cogitar a contratação de Robin Gosens. Segundo 'La Gazzetta dello Sport', o clube de Turim quer alguém para o lugar de Alex Sandro.

O jornal italiano afirma que a diretoria inclusive já comunicou o brasileiro que não conta com ele em seus planos para a próxima temporada. O substituto desejado seria o jogador da Atalanta.

O lateral-esquerdo neerlandês é um dos atletas fixos no esquema de Gasperini, com uma importância que repercute na dificuldade enfrentada por quem sonha com sua saída.

Além da vontade da Atalanta em mantê-lo e no seu alto valor de mercado, há outras grandes equipes interessadas, como destaca 'La Gazzetta dello Sport'.

O jornal garante que a Juventus estaria disposta a pagar 40 milhões de euros, mas aponta Inter de Milão, Manchester City e Real Madrid como outros gigantes de olho nele.

Aos 26 anos, Gosens vive a sua quarta temporada no clube de Bérgamo e, desde sua chegada, soma o total de 134 jogos, 119 titularidades, 24 gols e 18 assistências. Na atual campanha, são 34 partidas, 32 titularidades, nove gols e seis assistências.