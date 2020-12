Depois de uma longa luta contra o Racing, o Boca Juniors conseguiu o passaporte para as semifinais da Libertadores, graças aos gols de 'Toto' Salvio e Sebastián Villa (2-0).

Tevez, o melhor do time 'Xeneize' contra a 'Academia', afirmou abertamente que seu desejo não é outro senão se encontrar novamente com o River Plate em uma final hipotética.

“Sim, eu gostaria de jogar a final contra o River novamente. Quem não quer? Espero que nós dois passemos e nos encontremos”, disse o 'Apache' diante dos microfones de 'TyC Sports'.

Já na 'ESPN', com quem falou no final do jogo contra o Racing, o atacante admitiu que a equipe fez um grande jogo: “O espírito tinha que aparecer. Foi mais psicológico do que qualquer outra coisa. Sabíamos que tínhamos de pressionar, Não podíamos jogar esperando. O Boca que todos nós queremos saiu".

Por fim, Tevez explicou por que não cobrou o pênalti. “No treino de terça-feira, cobrei três e Andrada pegou todos. O Villa me pediu para chutar e na sessão ele converteu todos. Pareceu justo que ele batesse”, concluiu.