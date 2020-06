Kevin-Prince Boateng conversou com a 'Sky Sports' para falar sobre a crescente onda de protestos contra o racismo, que ganharam o mundo após a morte covarde de George Floyd.

"Estou triste e muito irritado. Dói ter que ter os mesmo sentimentos sempre", começou.

O meia-atacante acredita que vários jogadores não falam sobre o tema porque estão incomodados ou porque pensam que podem perder patrocínios se falam: "Você não diz nada ruim quando tenta ajudar a raça humana".

"Faça uma coisa. Tire todos os negros do esporte. E todos os atores negros do cinema. Como seria? Entediante. Desejo um dia que nenhum jogador negro vá trabalhar. Talvez no aniversário de George Floyd. Não porque não queremos trabalhar ou desrespeitar o clube, mas sim para homenagear a comunidade negra", disse o jogador.

Boateng sabe do que está falando, ele viveu na pele o que o racismo é capaz de fazer quando jogava pelo Milan e teve que deixar o gramado.

"Quando eu era jovem, tentei ignorar o racismo e engoli-lo. As pessoas que me conhecem me dizem que chorei, fui para casa e nunca disse nada. Digo a eles que era por ser covarde, não era forte o suficiente. Não sou mais covarde, foi o momento em que disse o suficiente. Fiquei triste e com raiva, queria mostrar ao mundo que não deixaria que eles fizessem isso comigo", completou