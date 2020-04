"Gosto da Inter, mas me vejo azul-grená por muitos anos"

Nos últimos dias, no cenário das constantes observações entre Inter e Barcelona para a possível transferência de Lautaro Martínez ou a saída de Arturo Vidal, o nome de Arthur começou a ganhar força.

Neste domingo, o meio-campista brasileiro do Barça conversou sobre seu futuro em uma entrevista ao 'La Gazzetta dello Sport'. Ele garantiu que a Inter é um time que ele gosta, mas não se vê saindo do Barcelona.

"Gosto da Inter, mas ainda não terminei meu ciclo no Barça. A Inter é uma equipe forte, prestigiada e reconhecida em todo o mundo", disse Arthur Melo ao referido meio.

"Para qualquer jogador, é um orgulho estar relacionado a um time tão importante e de renome mundial. Mas minha cabeça só pensa no Barça. Estou muito confortável no clube e na cidade e me vejo jogando aqui por muitos anos", alertou o internacional com a 'Canarinha'.

Embora em Barcelona eles esperem muito mais do brasileiro, Arthur reconheceu se sentir mais integrado a cada dia e confessou que espera fazer mais: "Me sinto muito integrado, que me sinto melhor tanto fisicamente quanto com o jogo da equipe. Agora estou aproveitando a oportunidade para me recuperar completamente e ansioso pela competição para enfrentar tudo o que nos resta".

Portanto, o Barcelona está desativando uma maneira de diminuir a possível chegada a 'Can Barça' de Lautaro Martínez.