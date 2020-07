"Gosto muito de James, mas ele continuará no Real"

James não passa por um bom momento no Real Madrid. Depois de reclamar da sua falta de minutos e de não ter ido ao Atletico na última janela, o colombiano está em uma situação limite.

O colombiano não perde as esperanças de poder jogar com Simeone, mas agora surge um novo rumor: uma ida ao Everton de Carlo Ancelotti.

O treinador italiano em declarações ao 'The Guardian' falou sobre essa possibilidade. "Gosto muito dele como jogador. Quando sai do Real Madrid, James foi para Munique. E os rumores o colocaram no Napoli e agora no Everton", disse 'Carletto'.

Apesar do interesse do treinador, a realidade é outra: "Tenho que ser honesto, continuará no Real Madrid".