"Gosto que me insultem, uso como Cristiano para jogar melhor"

O meia Jack Grealish é um dos personagens mais atípicos do futebol inglês. Joga com os meiões baixos, usa chuteiras quase destruídas...e costuma ser bastante polêmico.

Nas suas últimas declarações ao 'Express', o jogador do time de Birmingham colocou Cristiano Ronaldo como exemplo e falou que sentirá falta da torcida.

"Desfruto com o ambiente, adoro que me insultem ou vaiem", explicou a citada fonte. "Me lembro de quando era criança e Cristiano Ronaldo vinha jogar pelo United contra o Aston Villa. A torcida sempre o xingava. Ele se acostumou a isso e eu também tento utilizar isso ao meu favor", continuou.

Na Premier League, ainda debatem sobre a reprodução do ambiente pelo sistema de som. Para Grealish está tudo bem: "Sem problemas, deixarei que os meus companheiros decidam. Não mudará nada jogar com ou sem som".