Götze... no Atlético de Madrid?

A temporada 2019-20 continua firme e forte. No Atlético de Madrid, estão focados na bola: eles jogam para garantir vaga na Liga dos Campeões em 2020-21.

Mas isso não significa que o clube não pense em possíveis reforços. Segundo o portal 'Bild', Mario Götze teria entrado na agenda 'colchonera'.

De fato, e sempre de acordo com o que foi publicado por essa fonte, o Atlético já teria feito uma proposta firme. Dois milhões de euros por ano seriam oferecidos pelos rojiblancos.

O clube espanhol teria encontrado em Götze uma ótima opção para reforçar o elenco. E ele ainda chegaria a custo zero, já que seu contrato com o Borussia Dortmund termina neste verão.

No entanto, Götze não teria sido seduzido por esta oferta do Atlético. No momento, seu salário é de cerca de dez milhões, um número bem distante dos dois que o clube espanhol lhe ofereceria.

Apenas alguns meses atrás, o 'Bild' já especulava sobre a possibilidade de Götze tentar a sorte na LaLiga. Agora ele dá um passo adiante e coloca o Atlético na lista de pretendentes do craque.