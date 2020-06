Governo do Rio de Janeiro autoriza o retorno do futebol

O governador Wilson Witzel autorizou, em decreto publicado em edição extra do Diário Oficial deste sábado, a reabertura gradual da economia estadual. A medida determina o funcionamento de alguns setores do comércio e da indústria e inclui competições esportivas.

"Atividades esportivas de alto rendimento passam a ser autorizadas, desde que sem público e com os devidos protocolos de higienização", diz o comunicado oficial.

O funcionamento dos parques, para a prática de esportes, também está permitido, desde que não haja aglomeração. Ficam autorizadas as atividades esportivas individuais ao ar livre, inclusive em praias e lagoas, preferencialmente próximo à residência.

Com o decreto, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro realisará uma reunião com os clubes do Campeonato Carioca para analisar os próximos passos da retomada do esporte local.

No começo desta semana, a prefeitura carioca já havia flexibilizado as restrições, incluindo jogos com um terço da capacidade de público nos estádios.

Mais de 6 mil pessoas já morreram no estado do Rio de Janeiro por causa do novo coronavírus.

Nesta semana, o Vasco da Gama confirmou que 19 jogadores tiveram resultados positivos para a Covid-19.

Fluminense e Botafogo vêm se posicionando contra retomar as competições nas próximas semanas, enquanto o Flamengo causou polêmica e recebeu multa por reiniciar os trabalhos.