Governo gaúcho volta a proibir treinos de Grêmio e Inter

Após Grêmio e Inter completarem a primeira semana de volta aos treinos, o Governo do Rio Grande do Sul tem novas regras e fará as atividades serem suspensas novamente.

O país vive um momento de grande crescimento diário nos números de casos, e a situação da pandemia faz as autoridades revisarem e atualizarem constantemente as medidas a serem adotadas.

O governador Eduardo Leite explicou que uma nova subdivisão do estado passará a valer na próxima segunda-feira, deixando Porto Alegre classificada como "risco médio".

"A rigor, com o novo decreto, os treinos deverão estar restritos. O decreto é sobre funcionamento do clube esportivo, e o funcionamento estará vedado nestas condições. Na bandeira laranja, a determinação é que se suspenda as atividades em clubes esportivos. Só podendo funcionar na bandeira amarela, o que deverá acarretar a suspensão das atividades dos treinos nos clubes esportivos", explicou Eduardo Leite em coletiva de imprensa via internet.

Em depoimento colhido por 'Globoesporte.com', o governador detalhou: "Na bandeira amarela podem os clubes esportivos funcionar. Esta decisão de ter ou não é a partir da Federação nos protocolos aqui estabelecidos. Parece difícil porque não conseguimos assegurar uniformidade no estado e concentrar o campeonato em uma região geraria um custo e uma dificuldade para operação, mas é uma decisão da própria FGF".