VÍDEO: Gramado artificial do Palmeiras passa por avaliação para 2021

Grêmio e Palmeiras disputam nesse domingo o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2020, competição que marca o encerramento da campanha palmeirense. Saiba quais as prováveis escalações das duas equipes, o novo horário, onde assistir e quem são os desfalques clicando aqui.

Com o fim da temporada, o gramado passa por avaliação tanto na Academia de Futebol quanto no Allianz Parque. Confira no vídeo a uma entrevista com Thiago D'Almeida, representante da Soccer Grass, sobre a manutenção dos gramados artificiais do Palmeiras.