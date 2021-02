Granada perde para o Napoli, mas garante vaga

O Napoli recebeu o Granada nesta quinta-feira com o objetivo de reverter a vantagem dos espanhóis, que venceram em casa por 2 a 0.

Os italianos treinados por Gennaro Gattuso tinham postura ofensiva desde o começo do jogo e balançaram as redes logo aos 3 minutos, com gol de Piotr Zielinski.

Após um início duro, o Granada empatou aos 29 minutos em cabeçada de Montoro após assistência em cruzamento de Foulquier pela direita. Foi o gol da tranquilidade espanhola, que exigia mais três gols dos anfitriões.

Eles conseguiram marcar, mas apenas mais uma vez, com Fabián Ruiz aproveitando passe de Insigne aos 59 minutos. Apesar das tentativas do Napoli, a marcação visitante foi firme o suficiente para adminstrar a vantagem no placar agregado.

O Granada espera o sorteio dessa sexta-feira para conhecer o seu adversário nas oitavas de final da Europa League. A primeira rodada da próxima fase está marcada para 11 de março e a volta será realizada em 18 de março.