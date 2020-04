Granada proíbe jogadores de voltarem a seus países

Maxime Gonalons está em sua primeira temporada no Granada, emprestado pela Roma, e teve um papel importante na equipe de Nasrid até a paralisação.

Em entrevista ao 'L'Équipe', o francês disse que o Granada proibiu a equipe de viajar, ou seja, os jogadores que queriam voltar aos seus países para passar o período de confinamento.

"O clube se recusou a me deixar voltar para a França porque ele quer que todos permaneçamos em Granada à disposição do time, por isso somos obrigados a ficar", disse o meia.

Gonalons aceitou a norma estabelecida pelo clube e, além disso, expressou sua opinião sobre como o futebol deve retornar. "É isso o que dá para fazer no momento. O retorno deve ser com os torcedores lotando os estádios. Na Andaluzia, a temperatura é de 40 graus no verão, como vamos jogar a cada três dias?", Continuou ele.

"Estou conseguindo coisas extraordinárias com este clube que nunca imaginei. Estávamos a um passo da final da Copa del Rey e na LaLiga estamos muito próximos das posições europeias", finalizou Gonalons feliz por estar na primeira divisão novamente com o time.