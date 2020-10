Granada vence PSV de virada em estreia na Liga Europa

O Granada está mais do que de parabéns. Os espanhóis semearam o terror em Eindhoven com um futebol excelente, respeitando ao máximo o seu estilo. Nem mesmo o gol de Götze nos acréscimos do primeiro tempo não desanimou a equipe.

Apesar de um claro gol perdido que poderia ter deixado o placar em 1-1, Jorge Molina fez o gol do empate em uma jogada mágica: de Luis Milla, a Puertas, que lançou de primeira um cruzamento sensacional para o ex-Betis para fazer o 1 a 1.

A inércia foi positiva para o Granada, que aos poucos foi crescendo no jogo contra um PSV diminuído que só pôde ficar boquiaberto quando Machís, em arrancada, chegou na entrada da área, deu um chute colocado direto no ângulo.

Uma virada mais do que merecida que a equipa andaluza defendeu com unhas e dentes. Mais uma vez, Machís foi fundamental, não só com o gol, mas com a sua verticalidade contínua numa Granada cada vez mais perigosa.