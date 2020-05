Granada volta ao trabalho neste sábado

A primeira equipe do Granada voltará a treinar neste sábado, embora tenha que fazer isso individualmente e ocupando todos os campos da cidade esportiva do clube para cumprir o protocolo estabelecido pela LaLiga para o retorno ao trabalho das equipes devido à pandemia de COVID-19.

O clube rojiblanco informou à imprensa que sua primeira equipe voltará a treinar neste sábado a partir das oito e meia da manhã em sua cidade esportiva.

As sessões de treinamento, estabelecidas pelo protocolo, ocorrerão individualmente durante a primeira fase do retorno ao trabalho.

Além disso, nesses primeiros dias de trabalho, a equipe foi dividida em três grupos de trabalho que não coincidirão, uma vez que cada um exercitará com um turno de uma hora.

Cada um dos membros desses três grupos realizará seus exercícios individualmente e os jogadores de futebol serão distribuídos entre os cinco campos que a instalação rojiblanca possui.

Antes desse retorno ao trabalho, os jogadores do Granada passaram por diferentes testes e exames médicos na última quarta-feira para confirmar que não estão infectados com coronavírus.

Os 26 jogadores que atualmente fazem parte do primeiro time e os seis jogadores do Recreativo Granada, uma subsidiária, foram submetidos a esses testes, embora o clube não tenha confirmado nesta sexta-feira se todos esses jogadores estarão presentes no retorno aos treinos neste sábado. .

Atualmente, o Granada ocupa o nono lugar na classificação com 38 pontos, o mesmo que o oitavo Villarreal, sendo uma das revelações do curso na LaLiga Santander, que foi recentemente promovido à categoria mais alta.