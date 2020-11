Números e dribles de Maradona com a camisa do Barcelona

Nesta quarta-feira, 25 de novembro, faleceu Diego Armando Maradona. O ídolo argentino sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua casa, onde se recuperava de uma cirurgia na cabeça. Quatro ambulâncias foram à casa de Maradona, em San Andrés, para tentar soccorê-lo, mas não conseguiram.

Um dos maiores jogadores de todos os tempos tinha recém-completado 60 anos no dia 30 de outubro e recebeu inúmeras homenagens de clubes, entidades e craques do passado e do presente. Ídolo de clubes como Boca Juniors, Napoli e de toda a nação argentina, Maradona deixa oito filhos e um legado eterno para o futebol.

O ex-jogador era treinador do Gimnasia La Plata, mas estava afastado do cargo se recuperando de uma circurgia que aconteceu dias atrás. No começo de novembro, foi internado às pressas, com sintomas de anemia. Com uma pequena hemorragia no cérebro, o ex-jogador foi submetido à uma cirurgia para drená-la. Depois de mais de uma semana internado, ele recebeu alta no dia 12 e se recuperava em casa.

Diego Armando Maradona foi jogador do Barcelona entre os anos de 1982 e 1984, marcando 47 gols em 75 partidas. Confira no vídeo acima algumas das jogadas mais habilidosas de Maradona com a camisa da equipe catalã.