O Bayern de Munique bateu o Borussia Dortmund no clássico do Campeonato Alemão deste fim de semana e assumiu a liderança da competição após a vitória fora de casa.

Com o placar de 3 a 2, o gigante da Baviera incluiu três novos gols a uma coleção de bolas colocadas nas redes do Signal Iduna Park - confira no vídeo acima um compilado de golaços do Bayern na casa do Borussia.