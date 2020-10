O Napoli caiu no grupo Grupo F da Europa League com Real Sociedad, Rijeka e AZ. O time estreou com derrota para os holandeses do AZ por 1 a 0.

No entanto, o clube italiano tem muita tradição em competições europeias e já encarou vários adversário holandeses.

Confira os gols do Napoli contra equipes dos Países Baixos!