A qualidade do Chelsea não está presente apenas durante os jogos. Os jogadores do time 'blue' também exibem suas habilidades durante as sessões de treinamento comandadas por Frank Lampard - confira no vídeo.

Sob as ordens e olhares do ex-craque, a equipe evoluiu ao longo da temporada e conseguiu terminar a Premier League na quarta posição com 66 pontos que rendeu uma classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.