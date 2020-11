VÍDEO: Grandes momentos de Diego Maradona pelo Napoli

Poucos dias após receber milhares de homenagens por completar 60 anos, Maradona vive um momento delicado. O ex-jogador foi internado em uma clínica de La Plata e o seu médico Leopoldo Luque explicou o motivo.

Confira no vídeo acima um compilado de momentos marcantes do argentino vestindo a camisa do Napoli, de onde quase saiu para atuar no Brasil quando enfrentava suspensão de 15 meses por uso de cocaína. Sua passagem no clube italiano foi da temporada 1984-85 até a 1990-91.