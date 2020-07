VÍDEO: grandes momentos de Valverde no Real Madrid

Hoje com 22 anos, Valverde vive sua segunda temporada com o time principal do Real Madrid, com o qual soma dois gols e cinco assistências em 68 partidas com 40 titularidades.

Ao longo dessa trajetória, foi ganhando espaço no time de Zinedine Zidane. Foi somente na atual temporada em que ele balançou redes adversárias e presenteou seus colegas com os passes para gols. Foi também na campanha 2019-20 que ele passou a ser frequente nas escalações do técnico francês.

O uruguaio foi formado pelo Peñarol e ainda teve uma experiência no Deportivo La Coruña por empréstimo na temporada 2017-18. Confira no vídeo os melhores momentos de Valverde pelo gigante do Santiago Bernabéu.