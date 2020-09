Isla revela frase de Vidal: "Espera dois anos e posso ir ao Flamengo"

Arturo Vidal chegou no verão de 2018 ao clube catalão em um contrato de três anos para reforçar o meio-campo da equipe. Cotado para sair nas janelas recentes, o chileno gostaria de atuar no Brasil quando deixar a Europa.

Segundo revelação de seu compatriota Mauricio Isla, recém contratado pelo Flamengo, o jogador do Barcelona gostaria de atuar pelo Rubro-Negro. No entanto, o volante não parece ter pressa para trocar de clube.

"Me disse: 'Espera dois anos e posso ir ao Flamengo'. Será bonito se Arturo jogar nesta equipe que tem tudo, é muito grande. Seria recebido como uma estrela", contou o lateral em entrevista no canal oficial do clube carioca.

Enquanto isso, o jogador de 33 anos vive um momento de incerteza. Há quem afirme que ele não faz parte dos planos do projeto de Koeman. Diante disso, a Juventus já apareceu como interessada, assim como United e PSG.

Confira no vídeo lances de Arturo Vidal vestindo a camisa do Barcelona, time com que soma duas temporadas e 96 partidas.