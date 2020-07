VÍDEO: grandes momentos de Vinicius Jr. no Real Madrid

Vinicius Jr. chegou a ser cogitado para deixar o Real Madrid por empréstimo, mas o treinador francês bancou sua permanência. Então, desde o retorno do futebol na Espanha, ganhou a titularidade da equipe e foi importantíssimo para os merengues assumirem a liderança do Campeonato Espanhol.

Confira no vídeo um compilado com os grandes momentos do brasileiro na temporada, em que ele já acumula cinco gols e quatro assistências com a camisa merengue.