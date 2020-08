Com PSG e RB Leipzig já classificados para as semifinais da Champions League, chegou a vez de Barcelona e Bayern de Munique decidirem a terceira vaga. (confira as prováveis escalações aqui)

Pensando no jogo desse dia 14/08 pelas quartas, você confere um compilado de momentos em que a equipe espanhola brilhou em edições passadas da Champions nas quartas de final.