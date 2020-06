Grave lesão de Martinelli, a grande esperança do Arsenal de Arteta

O jovem atacante do brasileiro do Arsenal, Gabriel Martinelli ficará vários meses de baixa por uma lesão no joelho, segundo anunciou o treinador da equipe, Mikel Arteta.

O jogador sentiu dores no joelho durante os treinamentos e passou por um exame que apontou uma lesão no menisco esquerdo.

"Em um treinamento se chocou com outro jogador e machucou o joelho. Os médicos estão vendo qual é o alcande real da lesão, mas não parece muito favorável", revelou Arteta.