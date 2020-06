Grave lesão encerra a carreira de Mathieu

Jerémy Mathieu, zagueiro do Sporting anunciou que deixará o futebol aos 36 anos de idade. O jogador francês sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante um treinamento.

"Pensava terminar a minha carreira de outra forma, mas faz parte do futebol. Me lesionei nesta manhã num duelo. Queria tanto terminar dentro do campo, mas o destino decidiu de outra maneira. De qualquer forma, passei 19 anos vivendo a minha paixão intensamente, com altos e baixos, alegria e choro, vitórias e derrotas e troféus incríveis. Me diverti muito fazendo o que amo e sempre amarei", escreveu o jogador no Facebook.

Formado no Sochaux, o jogador passou por Toulouse, Valência e Barcelona antes de chegar ao Sporting. Com a camisa dos Leões foram 106 jogos, nove gols e três assistências.