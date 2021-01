Ídolos e amigos, Abel e Renato se enfrentam pela primeira vez em Gre-Nal

O Gre-Nal deste domingo (24) será o de número 429 na história do clássico. O confronto da 32ª rodada do Brasileirão é diferenciado por vários fatores, já que vale invencibilidade, recorde e liderança do Brasileirão.

Apesar de serem os técnicos com maior número de jogos em cada clube, Renato Gaúcho e Abel Braga, personagens históricos de suas respectivas equipes, vão medir forças pela primeira vez com Grêmio e Internacional.

Antes do confronto, ao longo de toda a semana, muita troca de gentilezas entre os dois treinadores. Renato Gaúcho, por exemplo, rasgou elogios ao comandante do Internacional e o defendeu de críticas que sofreu no passado.

"Em primeiro lugar, vai ser uma satisfação enorme encontrar o Abel, é um grande amigo, a gente se encontrava bastante no Rio. Fiquei muito triste por ele, liguei para ele, no momento que ele chegou em Porto Alegre, muitas críticas a ele. Clube que ele foi campeão do mundo, da Libertadores. Eu não tenho nada a ver com o Internacional, o Abel é meu amigo, acho que tiveram muitas críticas excessivas a ele, falta de respeito, inclusive. Vai ser uma satisfação muito grande. Fico muito feliz pelo sucesso, mesmo sendo nosso maior rival, mas eu torço muito pelo Abel. Até porque, está aí para bater uma marca".

Abel Braga não ficou atrás e também fez questão de exaltar o amigo.

"É um grande amigo. Um cara extremamente capacitado, que tem feito um trabalho maravilhoso. Não à toa está todo esse tempo à frente do Grêmio. É o treinador que mais dirigiu o clube. Há um respeito enorme entre nós. Não só pela qualidade do adversário, mas também pela qualidade dele".

Vivendo grande momento no Inter, Abel tem uma missão difícil pela frente, desde setembro de 2018, o Colorado não consegue vencer um Gre-Nal. Já são 11 jogos sem derrotar o maior rival. Na atual temporada, por exemplo, foram seis encontros, com quatro derrotas e dois empates.

Campeões Mundiais

No confronto deste domingo, os dois clubes serão representados por figuras importantíssimas em suas respectivas histórias. Abel Braga era o comandante do Internacional na vitória por sobre o Barcelona, em 2006, que rendeu o título Mundial ao Colorado.

Já Renato Gaúcho é o maior ídolo da história do Grêmio e o responsável pelos dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Hamburgo, na conquista do Mundial de 1983.