Grealish garante a permanência do Aston Villa na Premier League

Salvo uma hecatombe de resultados, o Aston Villa ficará mais um ano na Premier League. A equipe 'villager' conseguiu, mas não sem um pouco de tensão.

E é que o Bournemouth estava vencendo sua partida, o que deixou bem próximo do rebaixamento. A equipe de Dean Smith só precisava de um ponto para atingir seu objetivo contra o West Ham que não estava jogando nada.

Além disso, o Watford também perdeu para o Arsenal que, desde o primeiro minuto, foi esmagador. As estrelas estavam escaladas para o Aston Villa, mas os nervos ainda estavam presentes e Antonio esteve perto de confirmar os temores após dez minutos de jogo.

Samatta não estava bem no ataque do Aston, que gradualmente foi vítima de seus próprios erros. Um pouco de West Ham naqueles minutos significaria estar entre os três últimos colocados.

Depois de passar pelo vestiário, o Aston Villa procurou com mais sinceridade o objetivo de respirar ar puro, mas novamente Samatta se mostrou com um foco determinante.

Não foi até os dez minutos finais quando o jogo pegou fogo. Jack Grealish, que desde a volta do futebol esteve apagado, colocou a capa do herói aos 84 minutos e marcou um gol com a perna esquerda.

O gol relaxou demais o Aston Villa, que estava com o sonho de permanência realizado. Esse relaxamento foi usado por Yarmolenko para empatar apenas dois minutos depois. Seu chute, que foi desviado pelo próprio Grealish inadvertidamente, passou por Reina que não podia fazer nada.

Enquanto isso, o Watford parecia estar procurando uma virada contra o Arsenal, o que causou pânico no Aston. No entanto, aqueles em Londres sofreram o golpe e o Aston Villa fechou com sofrimento sua permanência na Premier.