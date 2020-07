Greenwood brilhou... e foi comparado a Cristiano Ronaldo!

Dimitar Berbatov, em declarações a 'Mirror', não pôde deixar de elogiar Mason Greenwood da melhor maneira possível, a quem colocou à altura de Cristiano Ronaldo no Manchester United.

"Greenwood, contra Brighton, foi como Ronaldo. Seu pé esquerdo e sua visão do jogo são incríveis, acho que não serão necessárias muitas contratações para levar o United ao próximo nível", disse ele após o último jogo dos 'red devils'.

Greenwood marcou um gol e deu uma assistência no jogo do United, que continuou a crescer nas últimas semanas. O jogador de 18 anos, que também foi elogiado por seu treinador, Ole-Gunnar Solskjaer, tem muito a ver tal crescimento.

Berbatov, que dividiu o vestiário com CR7 no Old Trafford, sabe do que está falando ao compará-los: "O United precisa de jogadores com muita classe para fazer a diferença, e ele será melhor que o atual grupo de jogadores".