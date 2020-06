Greenwood veste a '7' de um Alexis prestes a voltar

O Manchester United realizou uma partida entre os jogadores do próprio elenco e surpreendeu por ter Greenwood com a camisa 7.

O caso repercute com interpretações de que seria um indício da perda de espaço para Alexis Sánchez, que está prestes a encerrar seu período de empréstimo junto à Inter de Milão.

Era o chileno quem usava esse tradicional número, mas sua apagada passagem anterior pelo time inglês e o fraco desempenho na Itália fazem o atacante ser citado por rumores como um atleta que não faz parte dos planos da equipe.

Pode ser uma mera coincidência, já que Sánchez ainda não retornou de Milão. 'Express' aposta que seja esse o caso, pois os jogadores usaram apenas números de 1 a 11 neste amistoso.

Resta aguardar os novos episódios do mercado de transferências e a evolução do desempenho dessas duas opções do ataque do Manchester United.