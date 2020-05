Grêmio anuncia a volta aos treinos

Assim como o Internacional, o Grêmio aproveitou o decreto municipal para reiniciar os trabalhos interrompidos. Nesta sexta-feira, a prefeitura de Porto Alegre permitiu a retomada controlada de algumas atividades antes restritas devido a pandemia, incluindo as atividades esportivas profissionais.

Com isso, a diretoria do Tricolor confirmou que os exercícios voltarão a ser realizados a partir da próxima segunda-feira.

"Em acordo com o decreto 20.562, publicado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre nesta sexta-feira, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica que retomará as atividades do Departamento de Futebol Profissional, no CT Presidente Luiz Carvalho, a partir da próxima segunda-feira (04), com a reapresentação, de forma gradual e escalonada, primeiro dos funcionários e integrantes do departamento de futebol. Logo após, de acordo com esse procedimento, haverá a reapresentação do atletas", comunicou oficialmente o Grêmio.

Com isso, será implementado um rígido protocolo médico desde o ingresso ao CT, como medição da temperatura e realização de testes para Covid-19 e utilização dos EPI’s. Todos os integrantes do departamento serão reavaliados diariamente.

"O acesso ao CT Luiz Carvalho será controlado e restrito, reduzindo ao máximo o fluxo de pessoas. As atividades serão fechadas para a imprensa e público em geral. As imagens, fotos, vídeos e áudios serão coordenados pela comunicação do Clube e repassados para o site oficial e imprensa em geral", concluiu a diretoria em nota.