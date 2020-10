Grêmio contrata Diego Churín para reforçar o ataque

O técnico Renato Gaúcho recebeu nessa segunda-feira o reforço de Diego Churín para o ataque. O centroavante de 30 anos deixou o Cerro Porteño para assinar com o Grêmio um contrato de duas temporadas com opção de estender por mais uma.

"Vou dar o melhor de mim por essa camisa e sei que o Grêmio já tem grandes goleadores. Também quero retribuir a confiança que foi depositada em mim. Eu conheço conheço a história do técnico Renato e sei que ele confia muito nos seu jogadores. Farei o melhor para poder retribuir isso", disse o argentino.

Em seu currículo, aparecem passagens por Independiente (ARG), Platense (ARG), Los Andes(ARG), Comunicaciones(ARG), Independiente(ARG), Curicó Unido (CHI), Universidad Concepción (CHI), Unión Española (CHI) e Cerro Porteño (PAR).

"Eu gosto muito de ver futebol, falei com Arce sobre o clube e até a cidade. Ele me recomendou sobre como é viver aqui e a torcida do Grêmio, que tem uma história muito rica e espero estar a altura do clube", contou Churín, que já poderá estrear na próxima quinta-feira, contra o Juventude, pela Copa do Brasil.