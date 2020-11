Grêmio cumpre promessa de Renato: avião decolou

Após o empate no Gre-Nal 428, no dia 3 de outubro, Renato Portaluppi fez uma promessa: o avião do Grêmio ainda iria decolar no Brasileirão. Aquele clássico representou uma virada na situação do time na tabela do campeonato e após pouco mais de um mês, o Tricolor Gaúcho está na briga na parte de cima da tabela.

Com o empate contra os colorados, o Grêmio somava apenas duas vitórias na competição, além de sete empates e duas derrotas. Então Renato disse: "Não esqueçam que o Grêmio tem um jogo a menos, e os primeiros colocados não estão nessa distância toda não, hein? Aí vocês vão ver o aviãozinho do Grêmio decolando. No final do primeiro turno ainda a gente vai conversar e aí a gente vai ver onde está o Grêmio".

E na primeira rodada do segundo turno do Brasileirão, é possível dizer que a decolagem do avião tricolor está autorizada. Desde esta declaração de Renato, o Grêmio perdeu apenas um jogo no torneio nacional em oito jogos, venceu cinco e empatou dois duelos. São três triunfos seguidos: contra Athletico-PR, Red Bull Bragantino e Fluminense.

Em todas as competições, são cinco triunfos consecutivos, somando os duelos contra o Juventude na Copa do Brasil a esta sequência positiva no Brasileirão.

Já são 30 pontos no Campeonato Brasileiro e a oitava colocação após 19 rodadas (o time tem um jogo a menos). O Grêmio foca seus esforços no topo da tabela. Apenas três pontos separam o Tricolor Gaúcho, oitavo colocado, do São Paulo, quarto. A distância para o líder Internacional é de seis pontos.

"Falta muita coisa ainda, todo o segundo turno. Importante são as sequências de vitórias, subimos bem e estamos em oitavo e muito próximos do líder do campeonato. E com um jogo a menos. É continuar trabalhando, buscando os resultados", afirmou Renato depois da vitória por 1 a 0 contra o Fluminense, no Maracanã.

Esta boa sequência dá tranquilade para o Tricolor "virar a chave" e focar no duelo contra o Cuiabá, nas quartas de final da Copa do Brasil. A disputa por uma vaga entre os quartos melhores da competição começa nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal.