Grêmio e Renato: uma fase que estraga dois aniversários

Essa quarta-feira, 9 de setembro foi o aniversário de Renato Gaúcho. Menos de uma semana depois, no dia 15, será a vez do Grêmio completar mais um ano de existência. Dias que seriam de festas 'de arromba' para a torcida do Imortal Tricolor - mas que, dada a atual fase, dificultam as comemorações em um time que se acostumou a grandes conquistas nos últimos anos.

Em campo, a equipe gaúcha não vem apresentando o mesmo rendimento das últimas temporadas e mostra algumas dificuldades desde o início do ano. E, após a transferência de Everton Cebolinha ao Benfica, a situação ficou ainda mais complicada.

Desde que o craque do time saiu - sua despedida foi na final do segundo turno do Gauchão, com vitória diante do Internacional - o Tricolor fez nove partidas. Foram apenas duas vitórias, cinco empates e outras duas derrotas.

No Brasileirão o momento é ainda mais difícil. Em sete rodadas, a equipe de Renato saiu de campo com os três pontos na conta em apenas uma oportunidade, logo na primeira rodada. O fraco desempenho e o alto número de empates - o time é dono do segundo pior ataque da competição - deixam o Grêmio na zona de rebaixamento.

Inclusive, esse é o segundo pior início do Tricolor Gaúcho no Brasileirão desde que a competição é disputada em formato de pontos corridos, com apenas 38,9% de aproveitamento.

Como esperança para a torcida, o pior início foi justamente no ano passado, quando o desempenho após sete partidas era de 23,8%, e mesmo assim a equipe terminou o nacional em quarto lugar, garantindo vaga direta na fase de grupos em mais uma edição da Copa Libertadores.

Mas o fato por si só não garante nada. Desta vez Renato Gaúcho não terá Cebolinha para comandar a equipe dentro de campo e algum reforço à altura não parece estar nos planos do clube - apesar de Cavani ter sido dado como 'negócio certo' por algumas fontes na semana passada.

Além disso, outras decisões do treinador vêm incomodando parte da torcida. Ao longo de sua trajetória vitoriosa, Renato se notabilizou por recuperar jogadores veteranos que estavam desacreditados em outros clubes, como Maicon, Cortez e Léo Moura, por exemplo. Porém, Portaluppi vem insistindo na estratégia, que não está dando muito certo nos últimos tempos.

O caso mais recente de insucesso foi Thiago Neves, que teve seu contrato rescindido há apenas alguns dias. Mais um nome bancado pelo treinador que não rendeu. Outros nomes como Cristian, Maicosuel, André e Diego Tardelli já haviam mostrado que nem sempre a aposta dará certo.

Além disso, a presença de veteranos que não rendem acaba tirando espaço para jogadores da base, que foram importantes nos títulos do clube nos últimos anos.

É claro que a fase atual não apaga tudo o que Renato já fez pelo Grêmio e não muda o fato de ele ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Mas, neste ano, as festas de aniversário não serão das melhores.