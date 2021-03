Grêmio e Renato renovam pela sexta temporada

A dois dias do jogo de volta da Copa do Brasil, o Grêmio anunciou a renovação do contrato com o técnico Renato Gaúcho - ou Renato Portaluppi para os gremistas.

Iniciado em setembro de 2016, este é o trabalho mais longo de um treinador em atividade no futebol brasileiro, e chegará a seis temporadas com este novo vínculo.

O contrato anunciado nesta sexta-feira vale até o final da atual temporada de 2021. Com isso, acaba uma novela sobre o futuro do técnico, que vem sendo questionado com a queda recente de desempenho.

Apesar da idolatria da torcida, boa parte dos gremistas vem pedindo sua saída por motivos como decepções na disputa de títulos de expressão desde 2018, insistências em jogadores que não dão a resposta esperada e sucessivas más atuações nos últimos meses.

No anúncio feito pelas redes sociais, o presidente Romildo Bolzan destacou que há um "projeto que vai ser reforçado", valorizou a "continuidade do projeto cada vez mais consistente" e prometeu a manuntenção "da estabilidade econômica, da formação de jogadores" e principalmente da "competitividade".

Bolzan ainda projetou como objetivos a evolução "do processo sem rupturas, mas com a melhora de processos internos", com "antecipação de aproveitamento de jogadores" e "contratações pontuais".

"Agradeço ao senhor (Bolzan), à diretoria do Grêmio, e em especial à nossa torcida. Vamos dar sequência nos nossos projetos que são fundamentais nesse grande clube e, acima de tudo, trabalhar bastante com os guris. Se Deus quiser, quem sabe a gente possa aproveitar mais alguns esse ano, é fundamental o trabalho que a gente tem feito com a base, e buscar mais títulos, que é o nosso objetivo", disse o treinador, ao lado do presidente.

Renato é o maior ídolo maior do clube, com protagonismo em importantes conquistas da década de 80. Como técnico, já conquistou uma Copa do Brasil (2016), uma Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018), os três últimos Campeonatos Gaúchos e uma recopa gaúcha.