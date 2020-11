Grêmio emplaca maior sequência de vitórias sob o comando de Renato Gaúcho

O Grêmio começou bem a caminhada nas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor gaúcho venceu o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal, no jogo de ida da fase de mata-mata da competição nacional. O time comandado por Renato Gaúcho ainda vive um momento de questionamento a respeito da qualidade do futebol apresentado. Entretanto, a vitória dessa quarta-feira (11) consolidou a maior sequência de vitórias consecutivas do Grêmio sob a batuta de Renato Gaúcho.

O resultado positivo contra a equipe sul-matogrossense selou uma sequência de seis vitórias consecutivas, a maior de todo o tempo o tempo de Renato Gaúcho à frente da equipe do Rio Grande do Sul.

As vitórias vieram desde 25 de outubro, quando o Imortal bateu o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, por 2 a 1. Desde então, os comandados de Renato enfrentaram o Juventude (duas vezes), Red Bull Bragantino, Fluminense e agora o Cuiabá.

O fato curioso é que em todos os jogos, o resultado favorável para o Grêmio se deu por apenas um gol de diferença. Foram três 1 a 0, e três 2 a 1.

Recentemente, devido ao mau começo do Grêmio no Brasileirão, Renato falou que o Grêmio decolaria no decorrer da temporada. E assim, de fato, aconteceu.

Quando o assunto, porém, é futebol bonito, Renato entende que com o elenco que tem, isso não é possível. Na verdade, ele tem valorizado o resultado ao invés de uma apresentação vistosa, como se viu, por exemplo, em 2017. Após a vitória contra o Bragantino, no dia 2 de novembro, o treinador deixou claro que sua abordagem nesse ano tem sido mais pragmática.

"O mais importante hoje foi o resultado. Sempre quero que minha equipe jogue bem, mas não é sempre possível. No momento em que um clube se dispõe a gastar R$ 200 milhões, aí tem que cobrar títulos e futebol bonito deles", falou Renato citando Atlético Mineiro e Flamengo como esses clubes 'gastões'.

Em um ano em que Portaluppi começou a ter seu trabalho questionado, o treinador consegue alavancar uma boa série de vitórias, que servirão para ele ter mais paz. Se o futebol bonito aparecer, será um bônus para o Tricolor, mas no momento, o que importa para o clube é a recuperação no Brasileirão e se manter no caminho das vitórias na Copa do Brasil e na Libertadores.