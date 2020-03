Grêmio estreia com vitória na Colômbia

Depois de 11 anos de saudades, o terceiro time mais popular da Colômbia voltou à Libertadores. Atual campeã nacional, a equipe treinada por Alexandre Guimarães, brasileiro naturalizado costarriquenho, entrou em campo demonstrando que busca propor o jogo.

É a mesma postura que a equipe de Renato Gaúcho costuma apresentar. Com isso, os primeiros minutos foram de tentativas dos dois lados e o placar ficou intacto por pouco tempo.

Aos 15 minutos, O Grêmio conseguiu abrir uma importante vantagem fora de casa. Em cobrança de falta da intermediária com Lucas Silva, a bola sobrou para Victor Ferraz, que estava livre na entrada da área. No momento do desvio em Diego Souza, o lateral estava em posição irregular que não foi flagrada pela arbitragem.

O jogo seguiu aberto, com a tentativas de reagir dos anfitriões e respostas dos brasileiros. Do lado colombiano, houve mais pressão e lances mais perigosos. As finalizações vieram com Rangel, Sierra e Pisano, que acertou um chute na trave na pressão final antes do intervalo.

No segundo tempo, o Grêmio ampliou imediatamente após jogada de Everton pela esquerda. O Cebolinha rabiscou atraindo três marcadores e tocou para Matheus Henrique, que, livre e fora da área, ajeitou e soltou o chute forte e colocado. Golaço indefensável para o goleiro Chaux.

Sierra, Pisano e Vergara insistiram em finalizações nas tentativas de reação do time local. No entanto, não tiveram criatividade nem eficiência suficiente para superar a zaga dos gaúchos, que administraram bem a vantagem dupla em uma etapa final sem dificuldades.

Com o resultado desta primeira rodada, o time de Renato soma três pontos e fica atrás do Internacional no saldo, com um gol a menos. A próxima partida é Gre-Nal, marcado para a quinta-feira, dia 12.