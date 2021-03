Assim vivemos o Grêmio - Palmeiras

Prev.

O Grêmio entrou na Copa do Brasil diretamente nas oitavas e começou eliminando o Juventude com duas vitórias por 1 a 0. Já nas quartas, o time de Renato Gaúcho, despachou o Cuiabá com duas vitórias (1-2 e 2-0). Na semifinal, o Tricolor Gaúcho eliminou o São Paulo com 1 a 0 no primeiro jogo e um 0 a 0 no Morumbi.