Grêmio recusa oferta de atacante do Sporting

Luiz Phellype, jogador de 26 anos do Sporting, foi motivo de uma ligação para o Grêmio de 'uma pessoa que se dizia autorizada a falar pelo atacante', segundo disse Romildo Bolzan Junior a 'FOXSports.com.br'.

No entanto, o presidente do Grêmio afirmou à imprensa portuguesa que não houve interesse em seguir com conversas para a contratação.

"O Luiz Phellype é um jogador interessante. Poderá ser uma aposta no futuro. Vamos ver. O futebol está parado praticamente em todo o Mundo. Este não é tempo para investimentos. O Luiz Phellype pode vir a interessar, mas neste momento já decidimos que vamos jogar com os que temos. E se surgir a oportunidade, neste momento até podemos perder um ou dois jogadores", disse o presidente ao jornal 'A Bola'.

Com a alta do dólar, o preço do atacante seria de cerca de R$ 90 milhões, segundo destaca 'FOXSports.com.br'.

O jogador vive sua segunda temporada no Sporting e soma 17 gols em 47 partidas (31 como titular). Ele também teve passagens por Paços de Ferreira, Estoril, Recreativo do Libolo, Feirense, Beira Mar SC e Standard de Liège.