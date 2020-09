Assim vivemos o Grêmio - U. Católica

95'

Acaba a partida! O Grêmio pode garantir vaga em caso de vitória do Inter, que entra em campo logo mais contra o América de Cali. Se o Inter não vencer, o Tricolor ainda chega à última rodada com grande vantagem no saldo de gols a ser superada. Com 10 pontos somados, os gaúchos abrem três em relação ao rival gaúcho e seis sobre os demais.