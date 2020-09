Grêmio vence e se aproxima das oitavas

O Grêmio recebeu a Universidad Católica pela quinta rodada da fase de grupos podendo ter sua vaga às oitavas de final caso o Inter não perca para o América de Cali. E o Tricolor fez seu papel após 50 dias sem vencer em casa.

O time de Renato Gaúcho entrou em campo sem sua dupla titular da zaga, já que Kannemann e Geromel tiveram resultados positivos para Covid-19 confirmados poucas horas antes do jogo. O técnico viu sua equipe passar perigo no começo da partida.

O jogo começou com os chilenos ditando o ritmo e dominando a posse de bola no campo de ataque. Aued teve a primeira finalização logo aos quatro minutos, mas os gaúchos conseguiram equilibrar o confronto e responderam com tentativas de Diego Souza, Orejuela e Alisson.

Após um primeiro tempo de ataques dos dois lados e desempenho fraco do time da casa, as equipes voltaram do intervalo para uma etapa final com outro panorama.

O Grêmio mudou a postura. Com o ímpeto ofensivo para buscar uma vaga antecipada, o gol dos brasileiros chegou logo aos 47 minutos. Em cruzamento da direita com desvio de Diego Souza, a bola sobrou para Pepê dominar e chutar com força no canto direito de Dituro, tocando caprichosamente na trave antes de entrar.

Huerta e Zampedri tentaram uma reação dos visitantes, que insistiram no campo do Tricolor e acumularam escanteios. No entanto, os brasileiros aumentariam a vantagem com Rodrigues.

Aos 62 minutos, Alisson originou o lance do segundo gol com ótima jogada pela direita, passando pela marcação com meia-lua e cruzando rasteiro. O zagueiro estava dentro da área e apenas teve o trabalho de empurrar para dentro.

Os minutos finais foram de tentativas frustradas dos chilenos, que viram o Grêmio afastar cada cruzamento e administrar a vantagem até o apito final.

Com a vitória, o time brasileiro pode garantir vaga se o Inter não perder, na mesma noite, contra o América de Cali. Caso contrário, o Tricolor ainda chega à última rodada com tranquilidade em função da vantagem nos critérios de desempate. Com 10 pontos somados, o time de Renato Gaúcho abre três em relação ao rival de Porto Alegre e seis sobre os demais.

A última rodada da fase de grupos está marcada para 22 de outubro, quando o Grêmio recebe o América de Cali e o Inter visita a Universidad Católica. Os jogos ocorrerão simultaneamente.