Grêmio x Red Bull Bragantino: onde ver, prováveis escalações, horário...

Em busca de uma arrancada no Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira (2), às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 19ª rodada. A partida será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada.

Após perder o jogo de ida contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o RB Bragantino volta as suas forças para o Brasileirão, onde luta contra o Z-4. O Massa Bruta não terá o atacante Bruno Tubarão, que testou positivo para covid-19.

Já o Grêmio quer engatar a sua terceira partida consecutiva sem perder após vencer no meio da semana na Copa do Brasil. O atacante Diego Churín será a grande novidade do Tricolor, que deve mandar a campo uma equipe mista e que deve contar com Orejuela e Cortez, enquanto Maicon é dúvida.

O revezamento de atletas é a alternativa mais provável a ser adotada por Renato Portaluppi, já que a equipe terá um novo encontro diante do Juventude na próxima quinta-feira, 5, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Orejuela, David Braz, Rodrigues (Paulo Miranda) e Bruno Cortez; Lucas Silva (Maicon) e Darlan; Luiz Fernando, Robinho (Jean Pyerre) e Everton; Diego Churín.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton, Raul, Leo Ortiz, Ligger e Edimar; Ryller, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Cuello e Ytalo.