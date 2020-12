Grêmio x Santos: prováveis escalações, horário e onde ver

A bola rola a partida das 19h15 em Porto Alegre para Grêmio e Santos, que fazem o jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O jogo terá transmissão exclusiva do Fox Sports.

O time gaúcho vem com invencibilidade de 16 jogos e passou pelo Guarani (Paraguai) nas oitavas. Renato mantém as dúvidas sobre a possibilidade de contar com Jean Pyerre e Kannemann. Lesionados, Paulo Miranda, Alisson e Leonardo Gomes são ausências confirmadas.

Com impasse envolvendo o futuro de Lucas Veríssimo, o Santos tem essa dúvida na zaga. O técnico Cuca tem os desfalques de Luiz Felipe, suspenso, além de Carlos Sánchez, Vladimir e Raniel, lesionados.

O time que avançar para a semifinal pega o Racing (Argentina) ou o vencedor do jogo atrasado entre Boca Juniors e Internacional, que se enfrentam nesta quarta-feira.

Prováveis escalações

Grêmio: Vanderlei, Victor Ferraz, Geromel, Kannemann, Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Maicon, Luiz Fernando, Jean Pyerre (Pinares), Pepê e Diego Souza.

Santos: John, Pará, Laércio (Lucas Veríssimo), Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Diego Pituca, Soteldo, Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga (Jean Mota).