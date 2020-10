Griezmann brutal: superou Zidane e Trézéguet como artilheiro com a França

A França aplicou um chocolate na Ucrânia no amistoso de 7 de outubro. Os gauleses aprovaram um brutal 7-1 aos seus rivais, numa noite inesquecível para Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud e companhia.

O atacante do Barcelona marcou o sétimo e último gol da Seleção Francesa, que apareceu no placar aos 89 minutos do jogo, gol que lhe permitiu entrar para a história da Seleção.

Acontece que o 'Pequeno Príncipe' se tornou o quarto maior artilheiro da história da França, com um total de 32 gols, número que ele alcançou após 81 partidas oficiais e 83 convocatórias.

Além disso, aos 29, Griezmann superou nada mais e nada menos que o próprio Zinedine Zidane e David Trézéguet, com quem esteve empatado em número de gols com o internacional.

O próximo a ser superado agora é Michel Platini, que chegou a marcar 41 gols pela Seleção Francesa e que por sua vez foi ultrapassado por Olivier Giroud graças ao seu doblete. O atacante do Chelsea já soma 42 gols. O ranking dos artilheiros franceses históricos é liderado por Thierry Henry com um total de 51 gols.