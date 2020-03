Griezmann, Coutinho e Dembélé não fazem meio Neymar

Quase três anos após sua partida, Neymar continua deixando saudades no Barcelona. A estrela brasileira, com tudo o que tem à sua volta, continua sendo um dos jogadores de futebol que mais desequilibram no planeta.

Portanto, não é de surpreender que torcida e diretoria desejavam seu retorno na últimas janelas e que, se nada mudar, voltará a tentar contar com seu talento na próxima reabertura do mercado.

Desde que partiu, o Barça tentou preencher o grande vazio deixado pelo brasileiro após quatro anos de sucesso no Camp Nou. Mas todos que chegaram não conseguiram acabar com a saudade deixada pelo brasileiro.

O clube não poupou para tapar esse buraco e desembolsou, nos últimos dois anos e meio, grandes quantias de dinheiro para três jogadores que deveriam, como Neymar, fazer a diferença.

Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho e Antoine Griezmann chegaram um após o outro para levar o ex do Santos ao esquecimento, mas os números do hoje jogador do PSG têm sido uma meta inalcançável para todos eles.

Analisando os dados de ProFootballDB, é possível comprovar que os três somados disputaram com o Barcelona o mesmo número de jogos oficiais que Neymar no seus quatro anos no Camp Nou.

No total, o trio e o brasileiro jogaram 186 partidas. Os números de gols e de assistências deixam tudo claro: os três não somam nem metade do que Neymar fez.

O craque do PSG, de 2013 a 2017 marcou 105 goles e deu 62 assistências, tendo média de 0,56 gols e 0,33 assistência por partida. Ou seja, Neymar participava diretamente de 0,9 gol por jogo.

Dembélé, Coutinho e Griezmann somam 53 gols (0,28 por jogo) e deram 30 assistências (0,16 por partida).

Nesse caso, Neymar balançou as redes 52 vezes mais e presenteou seus companheiros 32 vezes mais do que o trio somado.

Especificando as estatísticas de cada um dos três, Dembélé e Coutinho se destacam negativamente.

O extremo francês, que segue na equipe, defendeu a camisa do Barça em 74 ocasiões, somando 19 gols (0,25 por partida) e deu 15 assistências (0,20 por duelo).

Coutinho, cedido nesta temporada ao Bayern, disputou 76 jogos, marcou 20 tantos (0,26 de média) e deu 11 passes para gols (0,14).

Sem dúvidas, o que mais rendeu entre eles foi Antoine Griezmann, que não brilha em sua primeira temporada, mas tem 14 gols (0,39) e 4 assistências (0,11) em 36 partidas.

Resta esperança de que Griezmann confirme as expectativas e evolua ao lado de Messi e Suárez para acabar com a sombra deixada por Neymar.