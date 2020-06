Griezmann criticado: "Parece que tem 14 anos"

O ex-jogador do Real Madrid, Balboa, passou pelo 'El Chiringuito' para analisar como foi a primeira rodada da LaLiga após a parada forçada devido à pandemia de coronavírus.

Comentando a vitória do Barça por 4 a 0 contra o Mallorca, Balboa não hesitou ao criticar a falta de adaptação de Antoine Griezmann ao estilo do Barcelona e de seus companheiros de equipe.

"Ele é um dos melhores jogadores da Europa e vai para um Barcelona onde Messi e Suárez estão. Mas Griezmann não apareceu. E se eles não fazem um espaço para você, você faz o espaço sozinho. Porque eu fui a vários países e fiz meu próprio espaço", disse Balboa, que não hesitou em criticá-lo por não fazer nada para se adaptar ao jogo.

"Parece que são jovens, parece que são crianças de 14 anos. Você é um campeão do mundo. Você não consegue se adaptar ao jogo de Messi, Suárez e do Barça? É uma questão de atitude, de querer. Se Braithwaite fez isso acabando de chegar e vindo do Leganés, mas calmamente ele faz as coisas e mostra serviço em campo", disse ele, visivelmente zangado.