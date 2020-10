Griezmann cumpre promessa e parceria com Messi se mostra mais afinada no Barcelona

Entre muitos problemas, uma notícia boa para o Barcelona que conseguiu uma vitória importante na Liga dos Campeões, contra a Juventus, em Turim, para se manter 100% e na liderança do Grupo G. E na onda de otimismo, Antoine Griezmann cumpriu uma promessa feita no início da temporada, que pode colocar o time em outro nível: afinou a parceria com Lionel Messi.

Depois de muitas críticas em seu ano de estreia no Barça e de muitas acusações sobre uma má relação com o camisa 10, Griezmann, em setembro, disse ter finalmente se adaptado ao ambiente do Barcelona e ao seu novo parceiro de ataque, ninguém menos do que Lionel Messi.

"Com o Messi foi parecido com o que me aconteceu com o Mbappé [na seleção francesa]. No início, não nos entendíamos, não nos encontrávamos através dos passes e foi preciso bastante tempo para dar resultado. Mas agora tudo vai ser melhor", prometeu em fala à emissora RTL.

E a vitória contra a Juve realmente mostrou um avanço na dupla. Mesmo que não tenham rendido gols, as jogadas dos dois levaram perigo ao gol de Wojciech Szczesny. Logo aos dois minutos, uma jogada de Messi levou Griezmann a mandar uma bola na trave. Já no segundo tempo, uma que talvez tenha sido a melhor chance do Barça, foi uma deixada de Griezmann para o argentino.

Porém, mais do que as jogadas, era possível perceber que os dois se procuravam em campo, tentavam acompanhar e entender o posicionamento do companheiro e adaptar suas jogadas para que conversassem entre si. Messi queria Griezmann e vice-versa.

Com a dupla no jeito, a melhora do Barcelona foi nítida, não foi só a vitória, mas foi a vitória de um time que jogou bem e teve vontade de atacar, reflexo de uma parceria de sucesso de dois dos melhores jogadores da atualidade. Diferentemente do que vinha acontecendo, os espanhóis chamaram o jogo e procuraram o gol, mesmo fora de casa, com uma equipe como a Juventus do outro lado.

Outro ponto positivo para o Barça, que pode ter a ver com isso - somado à renúncia de Josep Maria Bartomeu - foi o próprio Messi. O argentino, depois de muitas polêmicas, uma quase saída e o "fico" insatisfeito, pareceu estar novamente feliz em campo. O camisa 10 vibrou no gol, estava mais à vontade e finalmente pode ter encontrado a dupla de ataque que tanto pediu - ainda mais depois da saída de Luis Suárez, seu fiel companheiro.

Depois da vitória na Champions, Griezmann e Messi vão ter mais chances para mostrar se realmente vão se tornar a dupla que toda a torcida culé quer. A próxima será contra o Alavés, no sábado (31), pelo Campeonato Espanhol.