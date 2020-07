Griezmann e Sergi Roberto voltam a ser titulares

A 34ª rodada do Campeonato Espanhol tem neste domingo a visita do Barcelona ao estádio de La Ceramica, a casa do Villarreal. A partida tem novidades entre os titulares dos dois times.

Griezmann foi novamente escalado entre os atacantes de Quique Setién após uma sequência de jogos entre os reservas e polêmica envolvendo sua entrada nos últimos minutos contra o Atlético de Madrid. Sergi Roberto também retorna após lesão e deixa Ruiqui Puig no banco.

Do lado dos anfitriões, o treinador Javier Calleja tem a volta de Mario Gaspar e a saída de Samu Chukwueze para ter mais velocidade no setor ofensivo.

As escalações confirmadas

Villarreal: Asenjo; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Samu Chukwueze, Anguissa, Iborra, Cazorla; Alcácer e Gerard Moreno.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Sergio Busquets, Arturo Vidal; Messi, Luis Suárez e Griezmann.