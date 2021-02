Griezmann estará... no Super Bowl?

Antoine Griezmann vai jogar contra o Betis neste domingo... e 'estará' mais tarde no Super Bowl disputado nesse mesmo dia entre o Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers.

Foi o próprio jogador francês que, por meio de suas redes sociais, mostrou uma silhueta dele, com a camisa da França, em uma das poltronas do Raymond James Stadium.

Esses cartazes serão colocadas nos assentos que estão vazios devido a restrições sanitárias. E é que apenas 22 mil pessoas poderão assistir das mais de 65 mil que cabem no estádio.

Griezmann é um grande fã da NFL. O jogador, ainda no Atlético de Madrid, visitou as instalações do Miami Dolphins e conseguiu tocar em um dos dois troféus Super Bowl conquistados pela equipe da Flórida.